Postos de trabalho na mobilidade elétrica automóvel têm descido na Alemanha

O número de postos de trabalho na indústria automóvel, em particular na mobilidade elétrica, tem caído de forma representativa, segundo dados divulgados esta segunda-feira, 8 de setembro, pelo instituto alemão Ifo.Os números resultam de uma análise do Ifo e do portal de empregos Indeed, que registaram 1,7 milhões de anúncios de emprego de 2.400 empresas.“O número de vagas em junho de 2025 em empresas automóveis com foco em eletromobilidade ainda era quase 20% maior do que em empresas com foco em motores de combustão. No entanto, as empresas com foco em eletromobilidade, as ‘empresas verdes’, tinham o dobro das vagas no final de 2023”, disse o diretor do Centro Ifo para a Economia de Inovação e Transformação digital, Oliver Falck, citado em comunicado.No entender do responsável, esta evolução “indica que a mudança estrutural está a abrandar significativamente”.O número de vagas na indústria automóvel alemã caiu cerca de 66% entre agosto de 2023 e junho de 2024, referem, para o nível mais baixo desde a pandemia da covid-19.A especialista em mercado de trabalho da Indeed, Annina Hering, apontou que a situação “é particularmente grave para os fornecedores automóveis, cujos anúncios de emprego não se recuperaram desde uma quebra em 2019”.Entre os fornecedores, em junho deste ano havia cerca de menos 82% de vagas que em maio de 2019.O estudo debruçou-se sobre pouco menos de 1,7 milhões de anúncios de emprego na Indeed entre janeiro de 2018 e abril de 2025, correspondentes à procura de 2.400 empresas ativas na indústria automóvel, sendo divididas segundo o seu portefólio de patentes em tecnologias de motorização em eletromobilidade e motores de combustão.