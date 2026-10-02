Poupança das famílias na zona euro recua para 14,2% no 2.º trimestre

A taxa de poupança das famílias na zona euro diminuiu para 14,2% no segundo trimestre, enquanto a taxa de investimento manteve-se estável em 8,3%, divulga hoje o Eurostat.

De acordo com os dados do gabinete de estatísticas da União Europeia, entre abril e junho, a taxa de poupança das famílias desceu face a 15,1% registada no trimestre homólogo, quer na comparação com 14,4% do anterior.

A variação explica-se, refere o Eurostat, pelo facto de o consumo ter aumentado a um ritmo mais rápido do que o rendimento disponível bruto (1,3% e 1,1%, respetivamente).

Ao mesmo tempo, a taxa de investimento das famílias na área do euro foi de 8,3%, estável face ao mesmo trimestre de 2025 e 0,1 pontos percentuais abaixo da do anterior porque a formação bruta de capital fixo aumentou a um ritmo mais lento do que o rendimento disponível bruto (0,5% e 1,1%, respetivamente).