PPE questiona BCE sobre conduta de Mário Centeno

"Estamos a escrever-lhe a propósito de uma uma violação grave do quadro jurídico da União Europeia sobre os requisitos de independência dos bancos centrais e do Código de Conduta dos Altos Funcionários do BCE por um membro do Conselho do BCE: Mário Centeno, o governador do Banco de Portugal, o banco central português", lê-se numa carta enviada por três eurodeputados do PPE (grupo que inclui os eleitos do PSD e o do CDS) à líder do BCE, Christine Lagarde.