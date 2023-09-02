PR promulgou diplomas do Governo sobre culturas aquáticas e rede elétrica

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou neste sábado dois decretos do Governo relativos à instalação e exploração de culturas aquáticas e à capacidade de ligação à rede elétrica em zonas de elevada procura.."O Presidente da República promulgou o diploma do Governo que altera o regime jurídico relativo à instalação e exploração dos estabelecimentos de culturas em águas marinhas e em águas interiores", lê-se numa nota publicada no 'site' da Presidência..Em 29 de junho, o Conselho de Ministros aprovou um "decreto-lei que altera o regime jurídico relativo à instalação e exploração dos estabelecimentos de culturas em águas marinhas, nelas se incluindo as águas de transição, e em águas interiores"..De acordo com o comunicado divulgado no final dessa reunião, o Governo decidiu introduzir "alterações ao nível dos procedimentos administrativos, procurando a sua simplificação, sendo ainda criado um procedimento para as situações em que existe concorrência na atribuição dos títulos, assegurando uma maior transparência na atuação dos serviços públicos"..De acordo com a informação divulgada pelo Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa promulgou também "o diploma que estabelece o procedimento excecional de atribuição de capacidade de ligação à rede de instalações de consumo de energia elétrica em zonas de grande procura"..Este decreto-lei foi aprovado pelo Governo na reunião do Conselho de Ministros de 27 de julho e aplica-se a Portugal continental.