Prejuízos no turismo do Centro superam os 15 milhões de euros e setor pede apoios a fundo perdido

As empresas de turismo do Centro do país afetadas pelo mau tempo somam já prejuízos que ultrapassam os 15 milhões de euros. A depressão Kristin, que afetou vários municípios da região, resultou em perdas materiais de 11 milhões de euros para o setor e em quebras de faturação de 3,5 milhões de euros. A estes valores acrescem ainda outros prejuízos estimados em um milhão de euros, de acordo com dados do Turismo do Centro de Portugal (TCP) adiantados ao DN.

O levantamento que a entidade regional está a realizar junto dos oito mil negócios turísticos da região Centro é ainda preliminar, sendo expectável que os montantes finais venham a ser superiores.

Até à passada terça-feira, 385 empresas, entre empreendimentos turísticos, agentes de animação turística, agências de viagens, rent-a-car e estabelecimentos de restauração, reportaram danos. Leiria, Alcobaça e Coimbra são as regiões com maior número de relatos, seguindo-se Figueiró dos Vinhos, Tomar, Nazaré, Marinha Grande, Lousã e Lourinhã. O tipo de estrago mais identificado incide sobre a estrutura dos edifícios, com 202 respostas nesse sentido, seguindo-se as áreas exteriores e os equipamentos e infraestruturas.

Entre os inquiridos, perto de metade afirmam ter registado uma paragem total da atividade, enquanto 34% indicam uma paragem parcial e 20% referem não ter sofrido qualquer interrupção.

O presidente do TCP pede ao Governo uma “resposta rápida e concreta” para os empresários lesados, que passe pela disponibilização de apoios a fundo perdido. “Tudo o que o Governo conseguir fazer para ajudar estas empresas a restabelecer o máximo possível a sua atividade é importante e fundamental. É preciso liquidez imediata para reativar a atividade. Há empresas que estiveram paradas durante muito tempo e é fulcral uma medida a fundo perdido para retomar o negócio e manter os postos de trabalho”, refere ao DN Rui Ventura.

O responsável defende que o Executivo poderia ter ido mais longe em matéria de apoios destinados à recuperação das empresas fustigadas pelo mau tempo e relembra que esta é a segunda catástrofe que assola a região num espaço de seis meses, depois dos incêndios ocorridos em setembro do ano passado.

“O Governo poderia ter sido mais ambicioso para o setor do turismo. O território foi afetado primeiro pelos incêndios e, depois, por esta tempestade, o que é preocupante. É necessária muita resiliência para continuar a investir. É preciso injetar liquidez nos territórios, e não empréstimos porque, muitas vezes, os empresários não têm condições para contrair mais endividamento”, acrescenta.