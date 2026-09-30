Preço da eletricidade na UE sobe 22,8% desde fevereiro em comparação com aumento de 88,4% do gás

Os preços grossistas da eletricidade na União Europeia subiram 22,8% entre fevereiro e agosto, período que coincide com o conflito entre EUA e Irão, enquanto os do gás aumentaram 88,4%, segundo o barómetro da associação elétrica Eurelectric.

O relatório anual indica que o sistema elétrico europeu resistiu melhor às tensões geopolíticas de 2026 do que os combustíveis fósseis, graças ao maior peso das energias limpas na produção de eletricidade.

No entanto, a associação elétrica alerta que a UE precisa de acelerar os investimentos em armazenamento, redes e flexibilidade para reduzir ainda mais a sua exposição às oscilações do gás.

A diferença foi especialmente marcante durante os primeiros meses da crise: entre fevereiro e maio, após o bloqueio inicial do estreito de Ormuz, o preço do gás no índice TTF de referência na Europa aumentou 41%, enquanto o preço médio da eletricidade na UE caiu 7%.

Entre os exemplos de maior resistência, a Eurelectric destaca Espanha, cuja elevada produção eólica e solar permitiu manter os preços da eletricidade relativamente baixos após o impacto inicial, enquanto em Itália, país com uma maior dependência do gás, permaneceram elevados.

"O ano de 2026 registou graves perturbações nos mercados mundiais de energia, que voltaram a evidenciar os riscos de depender de combustíveis fósseis importados", afirmou, em comunicado, o secretário-geral da Eurelectric, Kristian Ruby, que acrescentou que a eletricidade limpa está a dar resultados "no meio destas turbulências".

A evolução mudou durante o verão, quando as ondas de calor aumentaram a procura de eletricidade, reduziram a produção hidroelétrica nos países nórdicos e limitaram a disponibilidade das centrais nucleares, devido às altas temperaturas dos rios, aos baixos níveis de água e às operações de manutenção.

Os fatores referidos empurraram o preço da eletricidade para a subida, embora muito menos do que o do gás, que entre fevereiro e agosto aumentou quase quatro vezes mais do que a eletricidade.

No entanto, o aumento das energias renováveis coloca novos desafios ao sistema, o que leva a Eurelectric a pedir que se acelere o desenvolvimento de armazenamento.

A UE tinha em 2025 cerca de 64 gigawatts (GW) de capacidade em grande escala e tem planeados outros 78 GW, mas mesmo que todos esses projetos se concretizem, ainda ficaria longe do objetivo europeu de 200 GW para 2030.

A associação empresarial também pede que se agilize a concessão de licenças para redes, armazenamento e geração limpa, aumentar os incentivos à flexibilidade da procura e garantir um quadro estável de investimentos que permita avanços na eletrificação da economia europeia.