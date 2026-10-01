Preço da eletricidade sobe 2,7% esta quinta-feira no mercado regulado

A partir desta quinta-feira (1 de outubro), as tarifas de eletricidade para clientes domésticos do mercado regulado sobem, em média, 2,7%, conforme decisão da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Um casal sem filhos, com potência contratada de 3,45 kVA, verá a sua fatura subir para 37,77 euros mensais, um aumento de 0,95 euros em relação a setembro. Para um casal com dois filhos e potência de 6,9 kVA, a fatura mensal será de 97,73 euros, representando um acréscimo de 2,70 euros.

A ERSE atribui esta atualização ao aumento dos custos de aquisição de eletricidade pelo Comercializador de Último Recurso (CUR), que superaram as previsões para 2026. Este desvio deve-se principalmente à subida dos preços no mercado grossista, influenciada pela tensão geopolítica entre o Irão e os Estados Unidos, que elevou os preços do gás natural e, consequentemente, da eletricidade.

A nova tarifa afeta cerca de 779 mil clientes, representando 4,6% do consumo total de eletricidade. A ERSE destaca que esta atualização não obriga os comercializadores do mercado livre a ajustar os seus preços, já que cada empresa adota estratégias próprias.