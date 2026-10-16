Preço da gasolina cai ligeiramente, mas gasóleo volta a encarecer 4,5 cêntimos na próxima semana

Os preços dos combustíveis vão mexer em sentido oposto na próxima segunda-feira.

De acordo com as estimativas do Automóvel Club de Portugal (ACP), o preço do gasóleo vai subir 4,5 cêntimos, enquanto a gasolina recua 1,5 cêntimos.

Nesta sexta-feira, o litro de gasóleo simples custa em média 2,144 euros, ao passo que a gasolina simples 98 está nos 2,116 euros por litro, de acordo com os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Caso se confirmem estas alterações, os preços ficarão em 2,189 euros euros por litro no caso do diesel e 2,101 euros por litro de gasolina.

De referir que estas estimativas não têm em consideração as variações de preço que podem ocorrer nesta sexta-feira, com impacto nos preços da próxima semana. Acresce que falta conhecer as eventuais alterações realizadas pelo Governo no desconto ao ISP (Imposto sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos).