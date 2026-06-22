Preço da gasolina sobe acima da média europeia em maio. Gasóleo baixa finalmente

O preço da gasolina subiu mais em Portugal do que a média europeia, em maio. Em simultâneo, a queda no gasóleo foi mais leve na economia nacional, revelam os dados do Eurostat.

O preço da gasolina escalou 4,1% em comparação com o observado em abril. Os números colocam Portugal na sétima posição entre as subidas mais expressivas. As médias apontam para 0,2% na zona euro e 0,8% na UE.

Em simultâneo, o preço do gasóleo baixou na maioria dos países em estudo, mas de forma menos intensa em Portugal. Falamos de uma descida de 3,5%, pelo que fica entre as menos acentuadas. De resto, o indicador trouxe cortes de 6,1% na zona euro e 5,8% na UE.

De resto, trata-se do primeiro mês marcado por uma descida no preço desde a guerra no Médio Oriente.

Em simultâneo, o indicador de combustíveis e lubrificantes registou uma baixa de 0,8%.

As subidas são efeito direto do corte na oferta de petróleo disponível no mercado, em função do encerramento do estreito de Ormuz, desde o final de fevereiro. As consequências são mais evidentes na variação homóloga.

É que, face a maio do ano passado, as contas indicam um disparo de 25,2% nos preços, em Portugal. Ao mesmo tempo, registaram-se aumentos de 21,1% na zona euro e 20,7% na UE.