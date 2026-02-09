Preço da mão de obra na construção de casas novas aumentou 7,7% em 2025

O custo da mão de obra na construção de habitação nova registou uma subida média anual de 7,7% em 2025, avança esta segunda-feira, 9 de fevereiro, o Instituto Nacional de Estatística (INE). Os materiais apresentaram um aumento de 0,9% no mesmo período.

A variação destas duas componentes elevou o índice de custos da construção de habitação nova em 4%. No ano anterior, a variação média deste indicador foi de 3,4%.

Na análise a dezembro de 2025, o INE concluiu que se registou uma subida homóloga de 4%, taxa inferior em 0,9 pontos percentuais face à observada em novembro. O preços dos materiais apresentou uma variação de 0,8% e o custo da mão de obra aumentou 7,7%.

Os vidros e espelhos tiveram uma subida de cerca de 25% em dezembro do ano passado, face ao mesmo mês de 2024, e os artigos sanitários um aumento de 15%.

Os betumes registaram uma descida de cerca de 20% e os materiais de revestimentos, isolamentos e impermeabilização verificaram uma descida de cerca de 10%.

A taxa de variação mensal do índice de custos da construção de habitação nova foi negativa em 0,7% em dezembro de 2025, influenciada pela descida em 0,4% do custo dos materiais e da diminuição em 1% da mão de obra.