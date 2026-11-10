Preço das casas aumenta 13% no terceiro trimestre, apesar da quebra de 12,5% nas vendas

A venda de casas caiu 12,5% no terceiro trimestre deste ano face aos mesmos três meses de 2025. Apesar da quebra na procura, o preço médio aumentou 13,1% no mesmo período, revela o estudo Market Dynamics da consultora imobiliária JLL.

Segundo o documento, foram vendidas cerca de 36.000 habitações entre julho e setembro no país, e os preços atingiram os 3416 euros por metro quadrado.

Em Lisboa, o preço médio atingiu 5963 euros/m² no terceiro trimestre deste ano, uma subida homóloga de 7,4%, e o número de transações recuou 13,1%, para 5940 habitações no acumulado de nove meses até setembro.

No Porto, o preço cresceu 14,7% para 4382 euros/m² no terceiro trimestre, tendo sido vendidas 3200 habitações no acumulado de janeiro a setembro, menos 7,7%.

"O recuo das vendas não resulta de uma diminuição das necessidades habitacionais, mas sim das crescentes limitações de acessibilidade de uma parte significativa dos compradores", considera Andreia Almeida, responsável pela área de research da JLL Portugal.

"O mercado parece ter atingido um patamar em que os preços se aproximam do limite de esforço que muitas famílias conseguem suportar, cenário que é agravado pelo comportamento das taxas de juro", diz.

A especialista sublinha ainda que "a escassez estrutural de produto disponível continua a suportar a valorização dos preços, mesmo num contexto de menor atividade".

Em comunicado, a JLL destaca o aumento de 5% na conclusão de obras no primeiro semestre deste ano, face ao período homólogo, e o crescimento de 4,1% no licenciamento até agosto. Para a consultora, são "indicadores que apontam para uma recuperação gradual da atividade de nova promoção".