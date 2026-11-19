O preço do metro quadrado das casas em Lisboa atingiu os 6000 euros, precisamente 5963 euros, no terceiro trimestre deste ano, um valor que está a afastar os compradores, mas também os promotores imobiliários. Segundo os dados da Confidencial Imobiliário (o Instituto Nacional de Estatística ainda não divulgou os números do terceiro trimestre), foram vendidas 5890 casas em Lisboa nos primeiros nove meses do ano, menos 13% do que no período homólogo de 2025. Na mesma altura, entraram no município pedidos de licenciamento para 1790 habitações, sendo que no total do ano passado contabilizaram-se processos para 4250 novas habitações.

Apesar deste contexto, a valorização homóloga das casas em Lisboa atingiu os 6,2% no terceiro trimestre, uma subida ainda significativa, mas reduzida face aos 18,2% observados no final de 2025. Mas os agentes de mercado afastam uma eventual queda no valor da habitação em Lisboa. “Está a entrar numa fase de abrandamento do ritmo de crescimento”, sendo certo que “há cada vez menos compradores com capacidade para acompanhar os preços atualmente praticados”, diz Ricardo Sousa, CEO da Century 21. A análise de Telmo Azevedo, líder da área de residencial da JLL, vai no mesmo sentido: É “complexo” dizer que foi “atingido um pico, porque em cada trimestre continuamos a registar subidas, mesmo que mais ténues”

Para João Cília, CEO da Porta da Frente Christie’s, “o abrandamento da subida dos preços é natural” e resulta de fatores como o aumento das taxas de juro, que encarece os créditos à habitação e reduz a capacidade financeira para adquirir casa; e a instabilidade que a aplicação do IVA a 6% à habitação própria permanente gera junto dos investidores. Na sua opinião, o mercado não atingiu um pico. “Os preços vão continuar a valorizar, embora de forma mais moderada”, até porque “o que não é normal é termos subidas de 16% ao ano, como foi registado”.

Telmo Azevedo sinaliza “uma maior demora na venda dos imóveis” e “uma revisão em baixa de alguns dos usados”, mas que “não é transversal a todas as localizações”. Segundo afirma, “enquanto não houver uma maior oferta de novos empreendimentos, os preços dos usados têm menor pressão para baixar”. E segundo a Confidencial Imobiliário, as intenções de investimento em habitação nova em Lisboa estão a cair.

Hugo Santos Ferreira, presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, reconhece existir “um grande fluxo” de promoção residencial a dirigir-se para as áreas limítrofes de Lisboa e, também, do Porto. Esse movimento deve-se a duas questões: o licenciamento e o preço dos terrenos/edifícios. Segundo afirma, “o licenciamento ainda é um dos maiores obstáculos. Os investidores fogem do risco do licenciamento, de projetos que exigem longos prazos e que são imprevisíveis”.

Soma-se “o preço dos terrenos, que tornam os projetos incomportáveis”, aponta ainda. Segundo explica, os fundos de investimento imobiliário querem investir em habitação para a classe média – “90% quer” -, mas “os projetos têm de ser viáveis económica e financeiramente. Em Lisboa e no Porto, estas contas são muito difíceis”. O responsável sublinha que o terreno “é uma grande componente no custo do projeto”, por isso, os promotores “estão a desenvolver menos em Lisboa e a ir para as periferias das áreas metropolitanas”.

João Cília lembra que o aumento dos custos de construção está a levar “os promotores a procurar projetos de maior dimensão, onde conseguem diluir os custos e reduzir o custo de construção por metro quadrado”. São soluções que permitem “desenvolver habitação a valores mais baixos”. Essa aposta está a materializar-se numa “deslocação progressiva do investimento para as zonas limítrofes da cidade, onde é possível desenvolver projetos residenciais de maior dimensão e colocar os imóveis no mercado a preços na ordem dos 5000 a 5500 euros por metro quadrado”, diz. Este patamar “continua a registar bastante procura”.

Ricardo Sousa também defende que “a procura continua elevada” em Lisboa. O problema são “as oportunidades para criar nova oferta cada vez mais limitadas”. Na sua opinião, falta planeamento urbano, há escassez de terrenos, os custos e limitações urbanísticas condicionam a viabilidade dos projetos. Neste contexto, “o investimento procura oportunidades noutros concelhos da Grande Lisboa”.

Para Telmo Azevedo, a aposta nas periferias de Lisboa deve-se há falta de terrenos disponíveis de grande dimensão no concelho de Lisboa que permitam construir em grande volume/escala, e aos preços de venda dos terrenos, que pressionam os preços finais das casas e, em alguns casos, tornam inviáveis a promoção. Já nas zonas limítrofes de Lisboa, “há maior disponibilidade de terrenos e preços mais baixos que permitem construir em maior escala”.