Preço do barril de petróleo baixa 7% com esperanças de reabertura do estreito de Ormuz

O preço de petróleo está a cair mais de 4% na manhã desta segunda-feira, em função de expetativas sobre as negociações de paz que levar à reabertura do estreito de Ormuz.

Pelas 16h40, o preço dos contratos futuros de Brent crude recua 7,63% até aos 104,78 dólares por barril (depois de tocar os 117 dólares na sexta-feira). Este ativo é a referência global para o preço do petróleo bruto que dá origem aos produtos petrolíferos (casos do gasóleo gasolina e combustível de aviação). Em simultâneo, o WTi (referência nos mercados dos EUA) contrai 7,18%, para 96,64 dólares por barril.

As mexidas resultam da especulação sobre as negociações que estão a acontecer no Qatar, entre a comitiva do Irão e outra dos EUA. A conclusão pode ser o desbloqueio do estreito de Ormuz, por parte de ambas as potências, que permitiria o aumento da circulação de petroleiros naquela área.

Por ali passa, em condições normais, 20% do mercado global de petróleo. Posto isto, a reabertura total permitiria aumentar a oferta de petróleo no mercado, com efeitos diretos para os consumidores, desde logo a redução do preço.

Ainda assim, para já, tudo parece não passar de especulação. As negociações duram há meses (agitam os mercados financeiros com frequência) e não há sinais concretos de que resultados positivos estejam para breve. Em simultâneo, os EUA, comandados por Donald Trump, mantêm a opção militar em aberto e a tensão geopolítica entre norte-americanos e o Irão continua alta.