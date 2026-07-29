Preço do cabaz alimentar aumenta 4,8% desde o início do ano para mais de 253 euros

O cabaz alimentar monitorizado pela DECO PROteste cifrou‑se em 253,47 euros na semana de 22 a 29 de julho de 2026, representando um acréscimo de 2,18 euros face à semana anterior.

Este aumento semanal integra‑se num quadro de elevação sustentada, uma vez que desde o início do ano o mesmo conjunto de 63 produtos custa, hoje, mais 11,65 — um acréscimo de 4,8% — e, comparando com o mesmo período de 2025, o orçamento necessário foi superior em 13,82 (mais 5,8%).

Em termos históricos, quando a monitorização arrancou a 5 de janeiro de 2022, o cabaz encontrava‑se 65,77 mais barato, o que corresponde a uma diferença acumulada de 35%.

Na semana em análise, as subidas mais pronunciadas em termos percentuais concentraram‑se em produtos transformados e fatiados, com as salsichas Frankfurt a registarem a maior variação semanal (+25%), passando para 1,97 euros. Já o atum em posta conservada em azeite subiu 14%, para 2,09 euros; e o peito de peru fatiado embalado aumentou 10%, fixando‑se em 2,83 euros.

Estas flutuações semanais ilustram como fatores pontuais de procura e oferta continuam a influenciar itens específicos do cabaz.

A comparação anual põe em evidência maior pressão sobre alguns produtos do mar, como o bacalhau graúdo, que subiu 24% para 19,34 euros/kg, o robalo (+23% para 10,14 euros/kg) e a perca do Nilo (+22% para 12,12 euros/kg).

Estes aumentos contribuem de forma relevante para o agravamento do custo global do cabaz e limitam a recuperação do poder de compra dos agregados familiares em segmentos alimentares sensíveis.

Colocando os olhos postos na evolução de longo prazo, a DECO PROteste identifica, desde janeiro de 2022, as maiores subidas acumuladas em produtos como a carne de novilho para cozer (crescimento de 121%, para 12,86 euros/kg), o bacalhau graúdo (+82%, para 19,34 euros/kg) e os ovos (+78%, para 2,03 euros/kg).