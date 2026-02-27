Preço do cabaz alimentar subiu quase 38% desde o início da guerra da Ucrânia

O preço do cabaz alimentar elaborado pela Deco Proteste aumentou 37,88% desde o início da guerra na Ucrânia, que completou esta semana quatro anos.

Na última semana, o preço total dos 63 produtos recuou 8 cêntimos e ficou-se pelos 253,19 euros. Face ao início de 2026, regista-se uma subida de 4,7%, que equivale a um aumento de 11,36 no preço.

Há quatro anos, o mesmo cabaz custava 183,63 euros. Desde então, o preço subiu 69,56 euros, devido não apenas à guerra, mas sobretudo à maior quantidade de moeda (euro) colocada em circulação pelo BCE.

Na última semana, as maiores subidas de preço foram registadas nos cereais (21%), perna de perú (16%), couve-coração (12%). Face ao início do ano, destacam-se a curgete (mais 61%), o peixe-espada-preto (32%) e a dourada (22%).

Em termos homólogos, subiram de forma mais expressiva os preços praticados na curgete (52%), na couve-coração (42%) e no robalo (37%). Face a janeiro de 2022, destacam-se a carne de novilho para cozer (acréscimo de 121%), os ovos (86%) e a couve-coração (78%).

O cabaz inclui uma variedade de produtos, que se incluem nas categorias de carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe.