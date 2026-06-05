Economia

Preço do cabaz alimentar volta a subir e já é 72 euros mais caro do que há quatro anos

A subida para 259,31 euros, verificada nos primeiros dias de junho, interrompe um ciclo de três semanas de descidas. Desde o início do ano, a mesma cesta já acumula uma subida de 7,2%.
O cabaz inclui produtos como carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe.
O cabaz inclui produtos como carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe.Leonel de Castro/Global Imagens
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O preço do cabaz alimentar monitorizado semanalmente pela DECO PROteste registou uma subida na primeira semana de junho, interrompendo um ciclo de três semanas de descidas.

A organização aponta um aumento de 1,97 euros — mais 0,77% — para um total de 259,31 euros.

A associação lembra que, desde o início do ano, a mesma cesta já acumula uma subida de 17,48 euros, equivalente a 7,2%.

Comparando com há cerca de quatro anos e meio, a 5 de janeiro de 2022, os consumidores pagam hoje mais 71,61 euros — um acréscimo de 38,2% pelo mesmo conjunto de produtos.

A DECO PROteste sublinha ainda que, nos últimos meses, os valores do cabaz têm batido recordes quase semanalmente, refletindo a persistente pressão sobre o poder de compra das famílias.

O cabaz inclui produtos como carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe.
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