Preço do cabaz alimentar volta a subir e já é 72 euros mais caro do que há quatro anos

O preço do cabaz alimentar monitorizado semanalmente pela DECO PROteste registou uma subida na primeira semana de junho, interrompendo um ciclo de três semanas de descidas.

A organização aponta um aumento de 1,97 euros — mais 0,77% — para um total de 259,31 euros.

A associação lembra que, desde o início do ano, a mesma cesta já acumula uma subida de 17,48 euros, equivalente a 7,2%.

Comparando com há cerca de quatro anos e meio, a 5 de janeiro de 2022, os consumidores pagam hoje mais 71,61 euros — um acréscimo de 38,2% pelo mesmo conjunto de produtos.

A DECO PROteste sublinha ainda que, nos últimos meses, os valores do cabaz têm batido recordes quase semanalmente, refletindo a persistente pressão sobre o poder de compra das famílias.