Preço do gasóleo deverá subir quatro cêntimos por litro e gasolina descer um cêntimo

O preço do gasóleo deverá subir quatro cêntimos por litro e o da gasolina deve descer um cêntimo por litro na próxima semana, de acordo com contas feitas pela SIC com base nos dados mais atualizados do fecho dos mercados desta quinta-feira, 4 de junho.

Recorde-se que, no início desta semana, o preço dos combustíveis em Portugal desceu cerca de dez cêntimos por litro.

As previsões com os novos valores foram feitas tendo em conta dados do fecho dos mercados desta quinta-feira, utilizados pelas gasolineiras para definir os preços a aplicar.

Os valores finais podem variar consoante a zona do país e o posto de abastecimento, mas o preço médio do gasóleo deverá rondar 1,90 euros por litro e o da gasolina 1,91 euros.

É possível ver qual o posto mais barato em cada localidade através do comparador oficial da Direção Geral de Energia e Geologia (DGRG).