Preço do gasóleo sobe ligeiramente mas alívio na gasolina é atenuado pelo ISP

O preço dos combustíveis vai mexer na próxima semana, mas a evolução real nas bombas de abastecimento será calibrada pela nova atualização fiscal decretada esta sexta-feira pelo Governo.

As estimativas iniciais do mercado e do ACP, apuradas antes do fecho dos cálculos tributários, apontavam para um encarecimento de um cêntimo por litro no gasóleo e para uma descida de oito cêntimos no caso da gasolina, mas a Portaria n.º 467-A/2026/1, publicada sexta-feira em Diário da República para vigorar a partir de 26 de outubro, veio alterar essa equação ao ajustar o mecanismo de compensação semanal.

Na gasolina sem chumbo, o Executivo cortou a redução fiscal extraordinária de 23,1 cêntimos para 21,8 cêntimos por litro (considerando o efeito conjugado de ISP e IVA), o que se traduz num agravamento fiscal efetivo de 1,3 cêntimos.

Em sentido inverso, no gasóleo rodoviário o desconto global aumentou de 23,9 cêntimos para 24,1 cêntimos por litro, conferindo um alívio adicional de 0,2 cêntimos face à semana anterior.

Tendo em conta os preços médios de referência divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) para esta sexta-feira — 2,176 euros por litro no gasóleo simples e 2,094 euros na gasolina 95 simples —, as novas contas atenuam a amplitude dos movimentos previstos.

A gasolina beneficiará de uma descida líquida próxima dos 6,7 cêntimos por litro, recuando para uma média estimada de 2,027 euros. Já o diesel verá a subida de mercado ligeiramente amortecida pelo reforço do apoio público, devendo encarecer cerca de 0,8 cêntimos para se fixar em redor dos 2,184 euros por litro.

O comportamento final dos preços continuará dependente do fecho das cotações internacionais dos refinados até ao final do dia e das políticas comerciais adotadas por cada gasolineira no início da semana.