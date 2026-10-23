Economia

Preço do gasóleo sobe ligeiramente mas gasolina baixa oito cêntimos na próxima semana

A tensão em torno dos produtos petrolíferos mantém-se e os preços vão continuar altos, sobretudo no que diz respeito ao diesel. Para a gasolina, antecipa-se um alívio na segunda-feira.
Preço do gasóleo sobe ligeiramente mas gasolina baixa oito cêntimos na próxima semana
Foto: Paulo Spranger
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O preço dos combustíveis vai mexer na próxima semana, com uma leve subida no gasóleo e uma redução no preço da gasolina.

De acordo com as estimativas do ACP, o litro de diesel vai ficar um cêntimo mais caro, ao passo que a gasolina baixa oito cêntimos.

Esta sexta-feira o preços médios estão em 2,176 euros no gasóleo e 2,094 euros na gasolina, de acordo com as contas da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). Caso se confirmem as previsões, o diesel vai avançar para 2,185 euros por litro e a gasolina recuará para 2,015 euros.

Falta ainda conhecer o comportamento do preço do petróleo refinado até ao final do dia, que pode mexer com os preços para segunda-feira.

Acresce ainda que o Governo deverá divulgar nova mexida no desconto sobre o Imposto sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP). Previsivelmente, aumentando o desconto sobre a gasolina e reduzindo o que se aplica ao gasóleo.

Preço do gasóleo sobe ligeiramente mas gasolina baixa oito cêntimos na próxima semana
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