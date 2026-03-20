Preço do gás na Europa recua 3,33% para perto de 60 euros por MWh

O mercado europeu de gás mostrou hoje um claro recuo, com o contrato mensal no TTF dos Países Baixos a negociar-se a 59,7 euros por megawatt‑hora (MWh), uma descida de 3,33% face à sessão anterior.

A correção acontece depois de uma quinta-feira de grande volatilidade, uma vez que o preço fechou a subir 11%, depois de, ao longo da sessão, ter chegado a disparar quase 30% e a superar os 70 euros/MWh. Movimentos que refletem a sensibilidade dos mercados a acontecimentos externos.

Os choques recentes na região do Golfo Pérsico — entre os quais se conta um ataque a South Pars e contra‑ataques associados — provocaram uma pressão ascendente tanto no gás como no petróleo, embora o crude tenha recuado hoje ligeiramente, para 108,5 dólares por barril.

Para mitigar a tensão nos mercados energéticos, a Agência Internacional da Energia informou que começou a disponibilizar no mercado os primeiros volumes das reservas estratégicas de petróleo, após rever em alta a dotação prevista, de 400 para 426 milhões de barris.