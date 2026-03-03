Preço do gás natural regista forte aumento de 22% em pleno conflito no Médio Oriente

O preço do gás natural registou esta terça-feira, 3 de março, um forte aumento de 22%, ultrapassando os 53 dólares por megawatt-hora (MWh), o nível mais elevado desde fevereiro de 2025, em pleno conflito no Médio Oriente.
De acordo com os dados da Bloomberg compilados pela agência de notícias espanhola EFE, às 08:17 (07:17 hora de Lisboa), o gás natural para entrega num mês no mercado holandês TTF, de referência na Europa, subiu 22% para 53,14 dólares.
Na segunda-feira, o preço já tinha subido mais de 50%, embora tenha fechado o dia com uma subida de 40,81%.
Os preços do gás estão a subir após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, um dos principais produtores de crude da OPEP+ e que controla também o Estreito de Ormuz, uma importante via navegável para o tráfego de petróleo e gás.
Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visa “eliminar ameaças iminentes” do Irão e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justifica a ação conjunta contra o que classificou como uma “ameaça existencial”.
O Irão já confirmou a morte do 'ayatollah' Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989 e decretou um período de luto de 40 dias.
Pelo menos 555 pessoas morreram no Irão desde o início dos ataques, segundo a organização humanitária Crescente Vermelho iraniano. O Exército dos Estados Unidos confirmou a morte de seis militares norte-americanos.