Preço dos combustíveis sobe 31,4% na UE em setembro

O preço dos combustíveis para transporte individual na União Europeia (UE) teve um aumento homólogo de 31,4%, em setembro, segundo dados do serviço estatístico europeu, Eurostat.

A subida homóloga de setembro segue-se às de 16,9% em julho e 23,8% em agosto.

Em setembro, em comparação com o mesmo mês de 2025, três países da UE registaram aumentos de preços superiores a 40%: Bulgária (42,2%), Estónia (40,6%) e Lituânia (40,2%).

Outros 12 países da UE registaram aumentos superiores a 30%, variando entre 37,5% na República Checa e 30,3% em Portugal, que ocupa o 15.º lugar entre os 27.

O aumento de preços mais baixo, face a setembro de 2025, foi registado na Hungria (6,9%), seguida à distância pela Irlanda (17,7%) e pela Suécia (19,9%).

Na comparação com agosto, na UE, os preços do gasóleo subiram 5,9% e os da gasolina 6,7%, e em Portugal os aumentos foram, respetivamente, de 5,1% e 5,9%.

O Eurostat não divulga dados homólogos sobre os preços do gasóleo e da gasolina.

Os preços dos combustíveis têm aumentado desde a guerra no Irão, iniciada em 28 de fevereiro, que está a perturbar fortemente o tráfego de navios mercantes na região.