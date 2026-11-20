O governador do Banco de Portugal (BdP) manifestou-se esta sexta-feira, 20 de novembro, preocupado com a subida dos preços do gás natural e os baixos níveis de armazenamento em algumas zonas da Europa, alertando para riscos na evolução da inflação.

Na intervenção na 9.ª edição do Grande Encontro Banca do Futuro, que decorre hoje em Lisboa, Álvaro Santos Pereira destacou que o preço do gás natural aumentou significativamente nos últimos meses, numa altura em que alguns países europeus, sobretudo no norte da Europa, apresentam níveis de armazenamento abaixo da média dos últimos 10 anos.

Segundo o governador, esta situação resulta, em parte, da concorrência com a Ásia, das restrições no Médio Oriente e dos níveis de armazenamento à partida, podendo agravar-se caso se registem temperaturas particularmente baixas durante o inverno.

Além da energia, Álvaro Santos Pereira apontou o aumento das pressões sobre as cadeias de abastecimento globais e os custos dos transportes como fatores de preocupação para a evolução dos preços.

"Temos pressões sobre o gás natural, temos estas pressões sobre os transportes e sobre as cadeias de abastecimento global", afirmou, considerando que os riscos para a inflação são motivo de preocupação.

Neste contexto, assegurou que o Banco Central Europeu (BCE) continuará a atuar de forma decisiva para garantir a estabilidade dos preços nos próximos tempos.

O governador referiu ainda que a economia portuguesa mantém um crescimento razoável, embora sem ser particularmente expressivo, apontando para uma expansão de 2,3% este ano e de 1,8% no próximo.

Sublinhou, contudo, que o investimento continua aquém do desejável, apesar de reconhecer uma evolução favorável das exportações face às expectativas iniciais do ano.

Na análise ao setor bancário português, Álvaro Santos Pereira destacou os níveis de capitalização e rentabilidade das instituições, bem como a melhoria da qualidade do crédito, indicadores que, considerou, apontam para a boa saúde do sistema bancário.