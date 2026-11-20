O preço médio da eletricidade no mercado grossista português mais do que duplicou no terceiro trimestre, com uma subida de 123% face aos três meses anteriores e de 85,9% em termos homólogos, segundo dados da ERSE.

De acordo com o boletim de commodities da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), divulgado esta, o preço médio no mercado ‘spot’ — de compra e venda de eletricidade para entrega no dia seguinte — passou de 55,6 euros por megawatt-hora (MWh) no segundo trimestre para 124 euros/MWh entre julho e setembro.

A evolução dos preços no mercado grossista não se traduz diretamente numa variação equivalente das faturas dos consumidores, que dependem também das condições dos respetivos contratos.

Considerando também os encargos de regulação do sistema imputados ao consumo, o custo total médio da eletricidade atingiu 138,4 euros/MWh no terceiro trimestre, cerca de 95% acima dos 70,9 euros/MWh registados nos três meses anteriores.

Esta evolução deveu-se, "sobretudo, à subida do preço da energia no mercado ‘spot’", explica o regulador.

Já os encargos de regulação do sistema registaram uma diminuição de 7,9% face ao trimestre anterior, fixando-se em 14,2 euros/MWh, mas continuaram a representar cerca de 10% do custo total.

Segundo a ERSE, esta redução refletiu a "normalização das condições de operação do sistema após os eventos excecionais observados no início do ano", nomeadamente as perturbações provocadas pela tempestade Kristin, que contribuíram para o aumento dos custos de gestão do sistema elétrico.

O regulador assinala, contudo, que estes encargos têm apresentado uma tendência crescente desde o início de 2025, associada à necessidade de mobilizar centrais de produção de eletricidade que possam ser acionadas em função das necessidades do sistema, nomeadamente centrais a gás natural, para assegurar a gestão operacional de uma rede cada vez mais marcada pela produção renovável não despachável.

O boletim indica ainda que, nos primeiros nove meses de 2026, as fontes renováveis abasteceram 64% do consumo de eletricidade em Portugal continental, abaixo dos 70% registados no período homólogo do ano anterior.

Na análise aos mercados energéticos internacionais, a ERSE destaca também a evolução dos preços do gás natural e a sua relação com as cotações do petróleo.

O regulador identifica uma correlação de 80,7% entre a evolução do preço do Brent, considerando o desfasamento temporal, e o custo médio do gás natural adquirido em Portugal pelos comercializadores de último recurso - entidades que asseguram o fornecimento de gás aos clientes do mercado regulado.

Segundo a entidade, esta elevada correlação resulta de os contratos de gás natural do tipo ‘take-or-pay’ - em que o comprador se compromete a pagar uma quantidade mínima de gás, mesmo que não a consuma - estarem indexados ao preço do Brent ou dos seus derivados, com um desfasamento médio de seis meses.

No terceiro trimestre, os preços do gás natural nos principais mercados europeus aumentaram, em média, 41,4% face ao trimestre anterior, para 63,7 euros/MWh, num contexto de perturbações no abastecimento internacional associadas ao conflito no Médio Oriente.

O diferencial entre os preços do gás natural no mercado ibérico MIBGAS e os custos médios de aquisição pelos comercializadores de último recurso aumentou no terceiro trimestre, devido à subida mais acentuada das cotações naquele mercado, segundo a ERSE.

Relativamente ao petróleo, o boletim indica que o preço médio do Brent se fixou em 96,8 dólares por barril no terceiro trimestre, uma descida de 7,5% face aos três meses anteriores, mas um aumento de 42,5% em termos homólogos.

A evolução das cotações continuou a ser condicionada pelo conflito entre os Estados Unidos, Israel e o Irão e pelas perturbações no Estreito de Hormuz, que limitaram o abastecimento mundial.