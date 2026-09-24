Preço médio do gasóleo na União Europeia bate recorde e atinge os 2,23 euros por litro

Os preços do gasóleo na União Europeia (UE) registaram um novo máximo, alcançando 2,23 euros por litro, em comparação com 2,16 euros na semana anterior. Esta informação foi revelada através de uma análise da agência de notícias AFP aos dados nacionais divulgados pela Comissão Europeia.

Desde o início da recolha destes dados semanais, em 2005, foram estabelecidos novos recordes em 19 países da UE, incluindo Alemanha, França e Itália. Este aumento deve-se à crise energética provocada pelos conflitos no Médio Oriente e na Ucrânia.

A Dinamarca e a Finlândia lideram com os preços mais elevados, fixados em 2,56 euros por litro, seguidas pela Alemanha, com 2,46 euros. A Bélgica e a França apresentam valores próximos de 2,40 euros, enquanto a Itália regista cerca de 2,30 euros.

Embora países como a Espanha e a Suécia também tenham registado aumentos, os preços nestes locais ainda estão abaixo dos picos alcançados em 2022, após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Os dados são provenientes do boletim petrolífero da Comissão Europeia, fornecidos pelas autoridades nacionais. Estes refletem os preços nos postos de abastecimento no início da semana ou no final da semana anterior. O valor médio para os 27 países da UE é ponderado com base no consumo de combustíveis de cada Estado-membro em 2024.

A crise foi agravada pela invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 e pela ofensiva militar dos Estados Unidos e Israel contra o Irão, que se expandiu pelo Médio Oriente.