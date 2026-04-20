Preço médio semanal da ERSE cai esta semana para a gasolina e para o gasóleo

O preço médio semanal (eficiente) calculado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) desce esta semana tanto para a gasolina como para o gasóleo, que cai mais de 5%, mantendo-se acima dos dois euros.

De acordo com a ERSE, para a semana de 20 a 26 de abril, o preço eficiente antes de impostos é de 0,980 euros por litro para a gasolina 95 simples e de 1,241 euros por litro para o gasóleo simples.

Já após impostos, fica nos 1,957 euros por litro, para a gasolina 95 simples, e nos 2,100 euros por litro para o gasóleo simples.

Assim, indicou a ERSE, o preço eficiente “registou uma atualização, face à semana passada, de -0,6% para a gasolina e de -5,6% para o gasóleo, tendo em conta a variação semanal das cotações internacionais da gasolina 95 simples em -1,4% e do gasóleo simples em -11,1%”.

Os preços eficientes resultam da média das cotações internacionais da semana anterior, acrescida de custos logísticos, margens de retalho e impostos, sendo usados pelo regulador para avaliar se os preços praticados no mercado refletem a evolução dos custos.

Por outro lado, em comparação com a semana anterior, “a média dos Preços de Venda ao Público (PVP) anunciados nos pórticos, conforme reportado no Balcão Único da Energia, situou-se 1,7 cêntimos por litro abaixo do Preço Eficiente no caso da gasolina 95 simples, e 8,7 cêntimos por litro abaixo no caso do gasóleo simples”.

Segundo a ERSE, “em termos relativos, estas diferenças correspondem a desvios de -0,9% e -4,1%, respetivamente”.

Já no que diz respeito aos preços com descontos, publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), “a gasolina 95 simples e o gasóleo simples apresentaram um desvio face ao preço eficiente de -3,1% e de -7,1%, respetivamente”.

Em termos absolutos, “estas estimativas situam-se, para a gasolina 95 simples, em –6,1 cêntimos por litro abaixo, e para o gasóleo simples, em -14,7 cêntimos por litro abaixo, dos respetivos preços eficientes.