Preço médio semanal da ERSE sobe esta semana para a gasolina e gasóleo

O preço médio semanal (eficiente) calculado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) sobe esta semana 0,1% para a gasolina e 0,3% para o gasóleo, tendo em conta as cotações internacionais.

De acordo com os dados divulgados pelo regulador, para a semana de 25 (hoje) a 31 de maio, o preço eficiente antes de impostos é de 1,090 euros/litro para a gasolina 95 simples e de 1,210 euros/litro para o gasóleo simples.

Com impostos, este preço situa-se em 2,075 euros/litro para a gasolina 95 simples e em 2,068 euros/litro para o gasóleo simples.

Assim, face à semana anterior, o preço eficiente “registou uma variação de +0,1% na gasolina e de +0,3% no gasóleo, refletindo a evolução semanal das cotações internacionais da gasolina 95 simples, de +0,6%, e do gasóleo simples, de +0,8%”, disse a ERSE.

Os preços eficientes resultam da média das cotações internacionais da semana anterior, acrescida de custos logísticos, margens de retalho e impostos, sendo usados pelo regulador para avaliar se os preços praticados no mercado refletem a evolução dos custos.

Por outro lado, em comparação com a semana anterior, a média dos Preços de Venda ao Público (PVP) anunciados nos pórticos, segundo reportado no Balcão Único da Energia, situou-se 2,6 cêntimos/litro abaixo do preço eficiente no caso da gasolina 95 simples e 4,6 cêntimos/litro abaixo para o gasóleo simples.

De acordo com a ERSE, “em termos relativos, estas diferenças correspondem a desvios de -1,3% e −2,3%, respetivamente”.

Por fim, quanto aos preços com descontos, publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), “a gasolina 95 simples e o gasóleo simples apresentaram desvios face ao preço eficiente de -3,0% e -5,7%, respetivamente”.

Já em termos absolutos, estas estimativas ficam 6,3 cêntimos/litro abaixo do respetivo preço eficiente na gasolina 95 simples e 11,1 cêntimos/litro abaixo no gasóleo simples.