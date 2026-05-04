Preço médio semanal da ERSE sobe mais de 3% para gasóleo e gasolina

O preço médio semanal (eficiente) calculado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) sobe esta semana mais de 3% para a gasolina e para o gasóleo, tendo em conta a variação das cotações internacionais.

De acordo com os dados divulgados pelo regulador, para a semana de 4 a 10 de maio, o preço eficiente antes de impostos é de 1,073 euros/litro para a gasolina 95 simples e de 1,293 euros/litro para o gasóleo simples.

Já depois impostos, fica nos 2,063 euros/litro, para a gasolina 95 simples, e nos 2,156 euros/litro para o gasóleo simples, destacou.

Assim, o preço eficiente “registou uma atualização, face à semana passada, de +3,7% para a gasolina e de +3,1% para o gasóleo, tendo em conta a variação semanal das cotações internacionais da gasolina 95 simples em +9,4% e do gasóleo simples em +7,6%”.

Os preços eficientes resultam da média das cotações internacionais da semana anterior, acrescida de custos logísticos, margens de retalho e impostos, sendo usados pelo regulador para avaliar se os preços praticados no mercado refletem a evolução dos custos.

Paralelamente, em comparação com a semana anterior, a média dos Preços de Venda ao Público (PVP) anunciados nos pórticos, conforme reportado no Balcão Único da Energia, esteve 2,3 cêntimos/litro abaixo do preço eficiente no caso da gasolina 95 simples, e 7,1 cêntimos/litro abaixo no caso do gasóleo simples.

Segundo a ERSE, “em termos relativos, estas diferenças correspondem a desvios de -1,1% e -3,5%, respetivamente”.

Já no que diz respeito aos preços com descontos, publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), “a gasolina 95 simples e o gasóleo simples apresentaram um desvio face ao preço eficiente de -3,1% e de –6,3%, respetivamente”.

Em termos absolutos, de acordo com o regulador, estas estimativas situam-se, para a gasolina 95 simples, em –6,2 cêntimos/litro abaixo, e para o gasóleo simples, em -12,3 cêntimos/litro abaixo, dos respetivos preços eficientes”.