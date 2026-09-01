Preços da energia impulsionam subida da inflação europeia para 3,3% e Portugal supera a média

A taxa de inflação anual na zona euro acelerou para 3,3% em agosto de 2026, um aumento de 1,3 pontos percentuais face ao mesmo mês do ano anterior, impulsionado principalmente pelos preços da energia.

Em Portugal, a inflação registou 3,6%, acima da média da zona euro.

De acordo com a estimativa rápida do Eurostat divulgada esta terça-feira, em agosto de 2025, a inflação na zona euro era de 2%, refletindo um aumento significativo em um ano. Na variação mensal, comparando julho a agosto de 2026, a taxa de inflação subiu 0,4 pontos percentuais, passando de 2,9% para 3,3%.

A energia, como foi dito anteriormente, foi o principal responsável pela pressão sobre os preços, com a taxa de inflação a acelerar para 14,3% em agosto, em comparação com 10,3% em julho. Em agosto de 2025, os preços da energia apresentavam uma variação negativa de 2%.

Os serviços tiveram uma inflação estimada em 3%, ligeiramente abaixo dos 3,3% de julho, enquanto os bens industriais não energéticos subiram para 1,2%, superando os 0,9% do mês anterior.

Nos setores de alimentos, álcool e tabaco, a inflação manteve-se em 1,2%, o mesmo valor registado em julho e muito inferior aos 3,2% observados no ano anterior.

Em Portugal, a inflação homóloga aumentou para 3,6% em agosto, depois de ter, entre maio e julho, se ter mantido nos 3,1%. Este valor ficou 0,3 pontos percentuais acima da média da zona euro e representou um aumento de 1,1 pontos percentuais em relação ao mesmo mês do ano anterior, quando a inflação era de 2,5%.

Na comparação homóloga, a subida da inflação portuguesa foi ligeiramente inferior à da zona euro, que registou um aumento de 1,3 pontos percentuais.