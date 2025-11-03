Preços das casas em Portugal aumentam 8,7% em outubro

Os preços das casas em Portugal registaram um aumento de 8,7% em outubro de 2025, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, segundo o índice de preços do idealista. No final de outubro, o custo médio de compra de uma casa situou-se em 2.970 euros por metro quadrado (euros/m²), com uma variação trimestral de 1,5%.Em todas as 19 capitais de distrito e regiões autónomas analisadas, os preços das casas também subiram. Beja liderou as maiores subidas anuais, com um aumento de 30,6%, seguida de Santarém (27,8%) e Portalegre (24,1%). Outras cidades com aumentos significativos incluem Guarda (21,0%), Setúbal (19,2%), e Ponta Delgada (12,6%).Lisboa continua a ser a cidade mais cara para comprar casa, com preços a atingirem 5.886 euros/m². O Funchal e o Porto ocupam o segundo e terceiro lugares, com 3.907 euros/m² e 3.844 euros/m², respetivamente.Analisando os distritos e ilhas, as maiores subidas de preços foram observadas na ilha de Porto Santo (29,9%) e na ilha Terceira (21,5%). Em Bragança, no entanto, houve uma descida dos preços de 3,2%.O ranking dos distritos mais caros para a compra de casa é liderado por Lisboa (4.487 euros/m²), seguida por Faro (3.849 euros/m²) e pela ilha da Madeira (3.693 euros/m²). Por outro lado, os preços mais baixos encontram-se em Viseu (1.252 euros/m²) e Vila Real (1.088 euros/m²).Nos últimos 12 meses, todas as regiões de Portugal registaram aumentos nos preços das casas. A Região Autónoma dos Açores lidera com um aumento anual de 20,8%, seguida pelo Alentejo (18,7%) e pela Região Autónoma da Madeira (15,6%). A Área Metropolitana de Lisboa, com um preço médio de 4.151 euros/m², continua a ser a região mais cara, enquanto o Centro se apresenta como uma das regiões mais acessíveis, com preços a partir de 1.651 euros/m²..Preço das casas atinge novo recorde com subida de 21,6% em agosto