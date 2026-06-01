Preços das casas sobem 10,2% e atingem novo máximo histórico em maio

Os preços das casas em Portugal subiram 10,2% em maio face ao mesmo mês de 2025, segundo o índice de preços do idealista publicado esta segunda-feira, 1 de junho.

O preço mediano de compra situou‑se em 3.142 por metro quadrado no final de maio, um novo máximo histórico pelo sétimo mês consecutivo. Em termos trimestrais, a variação foi de +2,2%.

Em maio de 2026 registaram‑se subidas anuais nas 19 capitais de distrito e regiões autónomas analisadas.

As maiores valorizações ocorreram em Santarém (+30,9%), Portalegre (+28,2%), Beja (+23,6%), Bragança (+23,1%), Coimbra (+22,3%) e Viseu (+22,1%).

Lisboa continua a ser a cidade mais cara, com um preço mediano de 6.124 euros/m², seguida do Porto (4.064 euros/m²), Funchal (3.863 euros/m²) e Faro (3.792 euros/m²).

Por distritos e ilhas, os preços subiram em 24 dos 25 territórios, com destaque para Porto Santo (+26,8%), Terceira (+26,3%) e Santarém (+25,6%). A única exceção foi o Faial, com uma queda de 3,7%.

No ranking por distrito, Lisboa lidera com 4.709 euros/m², seguida de Faro (4.057 euros/m²) e da ilha da Madeira/Porto Santo (ambas 3.647 euros/m²).

Todas as regiões do país apresentaram aumentos anuais, sendo que o Alentejo teve a maior subida (+19,9%), seguido do Centro (+15,4%) e dos Açores (+12,7%).

A Área Metropolitana de Lisboa mantém‑se como a região mais cara (4.391 euros/m²), enquanto o Centro é a mais acessível (€1.794/m²).