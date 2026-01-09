Preços das casas sobem 17,7% em Portugal, que regista segundo maior aumento na UE no 3.º trimestre

O Eurostat revelou, esta sexta-feira, 9, que os preços residenciais em Portugal subiram 17,7% em termos homólogos no 3.º trimestre de 2025, valor significativamente acima das médias da zona euro (5,1%) e da União Europeia (5,5%).Entre julho e setembro de 2025, os valores das habitações em Portugal registaram também um forte crescimento em cadeia de 4,1%, apenas superado pela Letónia (5,2%) e pela Eslováquia (4,9%). No conjunto da zona euro e da UE, a variação trimestral média ficou em 1,6%.Ao nível dos Estados‑membros, os maiores aumentos homólogos foram observados na Hungria (21,1%), em Portugal (17,7%) e na Bulgária (15,4%). A Finlândia foi o único país a apresentar uma queda anual dos preços das casas, com uma redução de 3,1%.O Eurostat regista que cinco países viram os preços recuarem face ao trimestre anterior, com as descidas mais acentuadas no Luxemburgo (-3,1%), na Finlândia (-2,2%) e na Eslovénia (-1,1%).Analisando o período desde 2015, os preços imobiliários cresceram de forma muito expressiva em vários Estados‑membros: na Hungria os valores mais do que triplicaram (275%) e, em 11 países, mais do que duplicaram. Portugal lidera esse grupo com um aumento acumulado de 169% desde 2015, seguido pela Lituânia (162%) e pela Bulgária (156%). .Preços das casas sobem 6,8% em 2025 e alcançam novo máximo histórico