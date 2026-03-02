Preços das casas sobem mais de 12% em fevereiro para novo máximo histórico

Os preços das casas em Portugal avançaram 12,2% em fevereiro face ao mesmo mês de 2025, com a mediana a fixar‑se nos 3.076 euros por metro quadrado, um novo máximo histórico pelo quarto mês consecutivo, segundo o índice do idealista. Já em termos trimestrais a variação foi de +2,5%.

Por território, 18 das 19 capitais de distrito e regiões autónomas registaram subidas anuais, com Santarém (+25,3%), Beja (+22,8%) e Guarda (+22,8%) a liderarem os aumentos. Aveiro, Viana do Castelo, Ponta Delgada, Castelo Branco e Setúbal também apontaram subidas significativas, enquanto Vila Real foi a única capital com queda anual (-2%).

Lisboa continua a ser a cidade mais cara para comprar casa, com uma mediana de 6.059 euros/m², seguida do Porto (4.060 euros/m²) e do Funchal (3.959 euros/m²). De salientar que várias capitais regionais situam‑se abaixo dos 2.000 euros/m², incluindo Leiria, Santarém e Beja.

Analisando distritos e ilhas, os preços subiram em 25 dos 26 territórios estudados, com Porto Santo a destacar‑se por um aumento anual de 32% e Terceira por 25,4%, seguindo‑se Setúbal, Viseu, São Miguel e São Jorge entre os maiores crescimentos.

No ranking distrital, Lisboa lidera como o distrito mais caro (4.653 euros/m²), sucedida por Faro, Madeira e Porto Santo, enquanto a Guarda apresenta os valores mais baixos (819 euros/m²).

Por regiões, todas registaram valorização nos últimos 12 meses, sendo que os Açores apresentaram a maior subida (+20,6%), seguidos do Alentejo (+17,6%) e da Madeira (+17,5%).

A Área Metropolitana de Lisboa mantém‑se como a mais cara (4.350 euros/m²), seguida pelo Algarve e pela Madeira, ao passo que o Centro continua a ser a região mais acessível (1.766 euros/m²).