Economia

Preços das casas subiram mais 60% que os salários desde 2015. Nove vezes mais do que média da UE

Em dez anos, os portugueses viram uma escalada nos preços da habitação, que esteve longe de ser acompanhada pelos salários. É, de longe, o país que vive o pior cenário, entre os 27 Estados-membros.
Preços das casas subiram mais 60% que os salários desde 2015. Nove vezes mais do que média da UE
Foto: Leonardo Negrão
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Os preços da habitação subiram 60,8% mais do que os salários, entre 2015 e 2025. Não apenas é, com larga margem, a maior subida da UE, como significa uma subida que multiplica por nove a média da UE.

O indicador (house price-to-income, na terminologia em inglês) divulgado pelo Eurostat nesta segunda-feira, 9 de novembro, revela que, em média, os preços da habitação subiram mais 6,8% do que os salários, nos 27 Estados-membros da UE. Ora, Portugal multiplicou esse número por quase nove.

É que, na economia portuguesa, os preços praticados subiram mais 60,8% do que os salários. Em causa está uma subida que supera largamente qualquer outro país na UE. É que a segunda maior diferença foi registada nos Países Baixos (34,3%), seguidos pela Hungria (26,5%).

De resto, em 17 países, os preços da habitação subiram mais do que as remunerações. Por outro lado, em dez Estados-membros foi registada a variação inversa, com a Roménia a liderar nas subidas salariais acima dos preços das casas (42,8%). Seguem-se Finlândia (25,2%) e Bulgária (16,2%).

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