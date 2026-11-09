Preços das casas subiram mais 60% que os salários desde 2015. Nove vezes mais do que média da UE

Os preços da habitação subiram 60,8% mais do que os salários, entre 2015 e 2025. Não apenas é, com larga margem, a maior subida da UE, como significa uma subida que multiplica por nove a média da UE.

O indicador (house price-to-income, na terminologia em inglês) divulgado pelo Eurostat nesta segunda-feira, 9 de novembro, revela que, em média, os preços da habitação subiram mais 6,8% do que os salários, nos 27 Estados-membros da UE. Ora, Portugal multiplicou esse número por quase nove.

É que, na economia portuguesa, os preços praticados subiram mais 60,8% do que os salários. Em causa está uma subida que supera largamente qualquer outro país na UE. É que a segunda maior diferença foi registada nos Países Baixos (34,3%), seguidos pela Hungria (26,5%).

De resto, em 17 países, os preços da habitação subiram mais do que as remunerações. Por outro lado, em dez Estados-membros foi registada a variação inversa, com a Roménia a liderar nas subidas salariais acima dos preços das casas (42,8%). Seguem-se Finlândia (25,2%) e Bulgária (16,2%).