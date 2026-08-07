Preços dos combustíveis devem cair 12 cêntimos por litro na próxima semana

Os preços dos combustíveis deverão cair no início da próxima semana, com uma descida prevista de 12 cêntimos por litro no gasóleo e de 12,5 cêntimos por litro na gasolina, segundo as previsões do setor.

As estimativas apontam para uma redução dos preços dos combustíveis no início da próxima semana, baseada na evolução das cotações internacionais, mas poderão ainda sofrer pequenos ajustes até à entrada em vigor dos novos valores, também porque o Governo pode ajustar o desconto do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), como tem vindo a ocorrer nas últimas semanas.

Atualmente, o gasóleo simples cotava‑se a 2,051 euros por litro e a gasolina simples 95 a 1,980 euros por litro, segundo os preços médios divulgados pela Direção‑Geral de Energia e Geologia (DGEG).

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) indicou que o “preço eficiente” dos combustíveis — um referencial calculado com base nas cotações internacionais, fretes, logística, reservas, biocombustíveis, retalho e impostos — caiu esta semana para 1,993 euros/litro na gasolina 95 simples e subiu para 2,121 euros/litro no gasóleo simples.

A ERSE esclarece que estes preços médios diários "são apurados com base nos preços comunicados pelos postos de combustível, ponderados com as quantidades vendidas do último período conhecido, incorporando os descontos praticados nos postos de abastecimento como cartões frota e outros".

O regulador salienta, no entanto, que os preços de venda ao público são "livremente definidos por cada operador".

Recorde-se que para esta semana que se iniciou a 3 e termina a 9 de agosto, o preço eficiente antes de impostos situa‑se em 1,016 euros/litro para a gasolina 95 simples e em 1,268 euros/litro para o gasóleo simples.

Após inclusão do ISP, da taxa de adicionamento sobre as emissões de CO2 e do IVA, os referenciais apontam para 1,993 euros/litro na gasolina 95 simples e 2,121 euros/litro no gasóleo simples.