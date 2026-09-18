Preços dos combustíveis voltam a disparar e podem atingir máximos históricos na segunda-feira

Os preços dos combustíveis vão voltar a subir na segunda-feira e podem atingir os valores mais altos de sempre.

As estimativas do ACP indicam aumentos de 8,5 cêntimos no preço do litro de gasóleo simples e 6,5 por litro na gasolina 95 simples. Ambos deverão superar ainda mais o número "redondo" dos dois euros.

É que os preços nesta sexta-feira, 18 de setembro, estão nos 2,157 euros e 2,068 euros, respetivamente, de acordo com as contas da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). Caso se confirmem as previsões, os preços vão atingir 2,242 euros por litro no gasóleo e 2,133 euros por litro na gasolina.

Ainda assim, os mercados financeiros estão abertos e qualquer alteração até ao encerramento pode implicar no preço final praticado pelas gasolineiras a partir da próxima semana. Certo é que, pelas 10h30 desta sexta-feira, o preço dos contratos de futuros de petróleo está a cair 1,86% face ao fecho do dia anterior, até aos 102,87 dólares por barril. Em causa está uma subida de 13% face ao final de agosto.

Por outro lado, falta ainda conhecer o eventual desconto decidido pelo Governo no que diz respeito ao ISP. O mecanismo em vigor dita uma redução daquele imposto quando a estimativa de preços é superior, em pelo menos 10 cêntimos por litro, aos valores de referência da primeira semana de março (a guerra entre EUA e Irão teve início a 28 de fevereiro).

O preço do petróleo bruto continua a flutuar ao sabor das tensões ligadas à guerra no Golfo. A suspensão de um oleoduto saudita, após ser atacado por drones, no passado domingo, está no centro das atenções, pela disrupção que pode causar na oferta..

As estimativas do ACP indicam aumentos de 8,5 cêntimos no preço do litro de gasóleo simples e 6,5 por litro na gasolina 95 simples. Ambos deverão superar ainda mais o número "redondo" dos dois euros.

É que os preços nesta sexta-feira, 18 de setembro, estão nos 2,157 euros e 2,068 euros, respetivamente, de acordo com as contas da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). Caso se confirmem as previsões, os preços vão atingir 2,242 euros por litro no gasóleo e 2,133 euros por litro na gasolina.

Ainda assim, os mercados financeiros estão abertos e qualquer alteração até ao encerramento pode implicar no preço final praticado pelas gasolineiras a partir da próxima semana. Certo é que, pelas 10h30 desta sexta-feira, o preço dos contratos de futuros de petróleo está a cair 1,86% face ao fecho do dia anterior, até aos 102,87 dólares por barril. Em causa está uma subida de 13% face ao final de agosto.

Por outro lado, falta ainda conhecer o eventual desconto decidido pelo Governo no que diz respeito ao ISP. O mecanismo em vigor dita uma redução daquele imposto quando a estimativa de preços é superior, em pelo menos 10 cêntimos por litro, aos valores de referência da primeira semana de março (a guerra entre EUA e Irão teve início a 28 de fevereiro).

O preço do petróleo bruto continua a flutuar ao sabor das tensões ligadas à guerra no Golfo. A suspensão de um oleoduto saudita, após ser atacado por drones, no passado domingo, está no centro das atenções, pela disrupção que pode causar na oferta.