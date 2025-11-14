Preços dos combustíveis voltam a subir na próxima semana

Na próxima semana os preços dos combustíveis em Portugal vão aumentar: a gasolina simples 95 deverá subir cerca de três cêntimos por litro (até cerca de 1,736 euros/litro), enquanto o gasóleo simples — o mais usado no país — deverá subir meio cêntimo, para perto de 1,654 euros/litro, segundo dados do ACP com base nos valores médios divulgados pela DGEG.Os valores finais podem ainda ser ajustados em função do fecho das cotações do Brent desta sexta‑feira, 14 de novembro, e da evolução cambial, assim como das diferenças entre postos. De recordar que esta semana os preços do gasóleo e gasolina já tinham subido, dois e três cêntimos respectivamente, quando as previsões do mercado apontavam para aumentos menores.A pressão sobre os preços internacionais tem sido reforçada pela subida dos contratos futuros do Brent — esta sexta‑feira a subir cerca de 1,88% para 64,2 dólares por barril — motivada por receios de perturbações no abastecimento após um ataque com drones a um depósito e infraestrutura portuária em Novorossiysk, na Rússia, que provocou danos e feridos. Em paralelo, a Agência Internacional de Energia elevou as estimativas de crescimento da oferta mundial de petróleo para 2025 e 2026, prevendo um excedente mais amplo da oferta face à procura em 2026, mas os riscos geopolíticos mantêm a volatilidade dos preços..Governo admite medidas para combustíveis se existirem subidas significativas e duradouras