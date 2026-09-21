Preços globais do gasóleo atingem recordes históricos e há a possibilidade de novas subidas

Os preços do gasóleo dispararam na Europa e nos Estados Unidos, atingindo máximos históricos, na sequência das reduções drásticas de exportações de alguns dos maiores produtores, como a Rússia, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos.

O preço do petróleo fechou em máximos históricos na semana passada, tendo mais do que duplicado o nível do início de 2026, depois de o Mar Vermelho, onde a Arábia Saudita transporta a maior parte do seu gasóleo, ter sido palco de interrupções no fornecimento.

As guerras no Médio Oriente e na Ucrânia danificaram as refinarias de petróleo dessas regiões, enquanto as refinarias de outros locais estão a trabalhar arduamente para produzir combustíveis. Nos Estados Unidos, por exemplo, as refinarias operaram ao nível mais elevado em oito anos no final de agosto, de acordo com a Agência Internacional de Energia.

"Uma questão fundamental é que muitas refinarias em todo o mundo já estão a operar na sua capacidade máxima. Isto deixa poucas opções disponíveis para evitar um aperto ainda maior da oferta e preços mais elevados nos próximos meses", afirmou a Agência Internacional de Energia num boletim informativo divulgado esta segunda-feira, 21 de setembro.

As exportações de gasóleo do Médio Oriente caíram para metade de março a agosto em comparação com o ano anterior, para uma média de 800 mil barris por dia, de acordo com os dados de transporte marítimo da Kpler. O Médio Oriente forneceu quase 41% das importações de gasóleo da Europa em 2025, mostraram os dados da Kpler.

A Rússia proibiu as exportações de gasóleo em julho, depois de os ataques de drones ucranianos terem reduzido a produção das refinarias russas.

Ucrânia e Rússia têm atacado as infraestruturas energéticas um do outro, apesar de Donald Trump ter anunciado na semana passada que os dois países tinham concordado em parar.

A Rússia, o segundo maior exportador mundial de gasóleo depois dos Estados Unidos, fornecia volumes significativos à Turquia e ao Brasil antes da proibição, o que levou estes importadores a procurarem fornecedores alternativos desde então.

Na Europa, que historicamente é um importador de gasóleo, os stocks no principal centro de refinação e armazenamento de Amesterdão-Roterdão-Antuérpia estavam no seu nível mais baixo para esta altura do ano, a 10 de setembro, de acordo com dados da Insights Global.