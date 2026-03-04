Preços homólogos na produção industrial recuam em janeiro na zona euro e UE

Os preços na produção industrial recuaram 2,1% na zona euro e 1,9% na União Europeia (UE), em janeiro, na comparação homóloga, e aumentaram, respetivamente, 0,7% e 0,8% em cadeia, divulga esta quarta-feira, 4, o Eurostat.

De acordo com o boletim do serviço estatístico europeu, entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, o indicador teve as maiores quebras homólogas na Irlanda (-6,9%), Luxemburgo (-5,2%) e Dinamarca (-3,5%).

As maiores subidas na comparação com janeiro de 2025 foram observadas na Estónia (11,9%), Bulgária (11,7%) e Roménia (9,3%).

Já face a dezembro de 2025, Estónia (13,7%), Bulgária (7,1%) e Finlândia (6,9%) apresentaram as maiores subidas, em contraste com Chipre (-0,9%), República Checa (-0,7%), Alemanha e Eslováquia (-0,6% cada), onde foram registados os principais recuos em cadeia dos preços na produção industrial.

Em Portugal, o indicador caiu 1,9% face a janeiro de 2025 e 0,2% na comparação com dezembro.

