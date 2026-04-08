Economia

Preços industriais em Portugal registam das maiores quedas na UE em fevereiro

Valores caíram 4,5% face ao mês homólogo, o que contrasta com as quedas de 3% na zona euro e 2,7% na União Europeia (UE), segundo o Eurostat.
Preços industriais em Portugal registam das maiores quedas na UE em fevereiro
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Os preços na produção industrial em Portugal registaram das maiores descidas em fevereiro ao caírem 4,5% face ao mês homólogo, sendo também dos maiores recuos mensais, de 1,8%.

Dados publicados esta quarta-feira, 8, pelo gabinete estatístico comunitário, o Eurostat, indicam que, em fevereiro de 2026 comparativamente com o mês homólogo do ano passado, houve uma queda de 3,0% na zona euro e 2,7% na União Europeia (UE).

Já na variação mensal, em fevereiro de 2026 em relação a janeiro, os preços industriais na produção caíram 0,7% na zona euro e 0,5% na UE, segundo estimativas do Eurostat.

As maiores quedas anuais nos preços industriais na produção registaram-se em Espanha (-7,0%), Irlanda (-4,6%) e Portugal (-4,5%), enquanto os maiores aumentos ocorreram na Bulgária (+9,2%), Finlândia (+7,9%) e Suécia (+3,5%).

Já as maiores quedas mensais nos preços industriais na produção foram em Espanha (-3,1%), Irlanda (-2,6%) e Portugal (-1,8%), ao passo que os maiores aumentos se observaram na Croácia (+3,8%), Finlândia (+2,7%) e Lituânia (+1,8%).

Em termos anuais na zona euro, os preços industriais na zona euro aumentaram 1,3% nos bens intermédios, 1,6% nos bens de capital, 2,5% nos bens de consumo duradouros e 0,2% nos bens de consumo não duradouros, enquanto os preços da energia caíram 11,7%.

Na União Europeia, os aumentos foram de 1,0% nos bens intermédios, 1,5% nos bens de capital, 2,3% nos bens de consumo duradouros e 0,2% nos bens de consumo não duradouros, com uma queda de 10,5% na energia.

Excluindo a energia, os preços da indústria total subiram 1,0% na zona euro e 0,9% na UE.

Por seu lado, em termos mensais, face a janeiro de 2026, os preços na zona euro aumentaram 0,3% nos bens intermédios, 0,3% nos bens de capital e 0,2% nos bens de consumo duradouros, enquanto a energia caiu 2,4% e os bens de consumo não duradouros desceram 0,2%.

Na UE, os preços aumentaram 0,3% nos bens intermédios e nos bens de consumo duradouros, 0,2% nos bens de capital, caíram 1,8% na energia e 0,2% nos bens de consumo não duradouros.

Excluindo a energia, a indústria total registou uma subida mensal de 0,1% tanto na zona euro como na UE.

Preços industriais em Portugal registam das maiores quedas na UE em fevereiro
Produção industrial cai na zona euro em janeiro mas Portugal regista maior crescimento
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