Preços industriais em Portugal registam das maiores quedas na UE em fevereiro

Os preços na produção industrial em Portugal registaram das maiores descidas em fevereiro ao caírem 4,5% face ao mês homólogo, sendo também dos maiores recuos mensais, de 1,8%.

Dados publicados esta quarta-feira, 8, pelo gabinete estatístico comunitário, o Eurostat, indicam que, em fevereiro de 2026 comparativamente com o mês homólogo do ano passado, houve uma queda de 3,0% na zona euro e 2,7% na União Europeia (UE).

Já na variação mensal, em fevereiro de 2026 em relação a janeiro, os preços industriais na produção caíram 0,7% na zona euro e 0,5% na UE, segundo estimativas do Eurostat.

As maiores quedas anuais nos preços industriais na produção registaram-se em Espanha (-7,0%), Irlanda (-4,6%) e Portugal (-4,5%), enquanto os maiores aumentos ocorreram na Bulgária (+9,2%), Finlândia (+7,9%) e Suécia (+3,5%).

Já as maiores quedas mensais nos preços industriais na produção foram em Espanha (-3,1%), Irlanda (-2,6%) e Portugal (-1,8%), ao passo que os maiores aumentos se observaram na Croácia (+3,8%), Finlândia (+2,7%) e Lituânia (+1,8%).

Em termos anuais na zona euro, os preços industriais na zona euro aumentaram 1,3% nos bens intermédios, 1,6% nos bens de capital, 2,5% nos bens de consumo duradouros e 0,2% nos bens de consumo não duradouros, enquanto os preços da energia caíram 11,7%.

Na União Europeia, os aumentos foram de 1,0% nos bens intermédios, 1,5% nos bens de capital, 2,3% nos bens de consumo duradouros e 0,2% nos bens de consumo não duradouros, com uma queda de 10,5% na energia.

Excluindo a energia, os preços da indústria total subiram 1,0% na zona euro e 0,9% na UE.

Por seu lado, em termos mensais, face a janeiro de 2026, os preços na zona euro aumentaram 0,3% nos bens intermédios, 0,3% nos bens de capital e 0,2% nos bens de consumo duradouros, enquanto a energia caiu 2,4% e os bens de consumo não duradouros desceram 0,2%.

Na UE, os preços aumentaram 0,3% nos bens intermédios e nos bens de consumo duradouros, 0,2% nos bens de capital, caíram 1,8% na energia e 0,2% nos bens de consumo não duradouros.

Excluindo a energia, a indústria total registou uma subida mensal de 0,1% tanto na zona euro como na UE.