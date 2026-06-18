Preços na produção aceleram 5,1% em maio

O Índice de Preços na Produção subiu 5,1% em maio, acelerando 1,3 pontos percentuais face a abril, informou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A aceleração foi maioritariamente explicada pelo agrupamento “energia”, cujo contributo para a variação total aumentou para 3,0 p.p. (era 2,7 p.p. em abril), em linha com uma taxa homóloga de 19,5% (17,2% em abril).

Os bens intermédios deram também um contributo relevante — 1,7 p.p., acima dos 0,8 p.p. do mês anterior — após uma variação homóloga de 4,8% (2,2% em abril).

Os agrupamentos de bens de consumo e bens de investimento contribuíram ambos com 0,2 p.p., com variações homólogas de 0,4% e 1,5%, respetivamente (antes 0,2% e 2,2%).

Em termos mensais, verificou-se uma subida de 1,0%, o que compara com o valor negativo de -0,1% do índice no mesmo mês do ano passado.