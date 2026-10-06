Preços na produção de serviços aceleram 3,2% no segundo trimestre

Os preços cobrados na produção de serviços aumentaram 3,2% em termos homólogos no segundo trimestre, acelerando 0,8 pontos percentuais face ao trimestre anterior, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O maior contributo para esta evolução veio das atividades administrativas e dos serviços de apoio, responsáveis por 0,8 pontos percentuais da variação total. Este grupo e as atividades imobiliárias registaram também as maiores subidas homólogas, ambas de 5,1%.

Dentro das atividades administrativas e dos serviços de apoio, os preços dos serviços de emprego aumentaram 8,2%, enquanto os serviços de investigação e segurança registaram uma subida de 6,5%. No primeiro trimestre, as variações tinham sido de 8% e 7,1%, respetivamente.

Face aos três meses anteriores, o índice cresceu 3,9%, depois de uma variação trimestral de 0,1% no primeiro trimestre. O alojamento, restauração e similares foi o principal responsável por esta evolução, com um contributo de 1,6 pontos percentuais e um aumento de preços de 10%.

Ainda assim, a variação trimestral deste setor foi ligeiramente inferior à registada no segundo trimestre de 2025, quando os preços tinham subido 10,8%.

A taxa média dos 12 meses terminados em junho situou-se em 3,5%, mantendo o mesmo valor observado no primeiro trimestre de 2026.