Preços na produção de serviços sobem 3,1% no 3.º trimestre de 2025

O índice de preços na produção de serviços (IPPS) subiu 3,1% no terceiro trimestre de 2025, em termos homólogos, desacelerando 0,1 pontos percentuais face ao segundo trimestre, divulgou esta terça-feira, 6, o Instituto Nacional de Estatística (INE).Em relação ao trimestre anterior, o IPPS aumentou 2,4% entre julho e setembro, o que compara com uma variação de 4,7% no período precedente e de 2,5% no período homólogo.Já a taxa de variação média do ano terminado no terceiro trimestre de 2025 foi de 3,3%, contra 3,4% no ano findo no segundo trimestre de 2025.Analisando as várias secções dos serviços, o INE assinala que, no terceiro trimestre do ano passado, as “atividades administrativas e dos serviços de apoio” apresentaram o maior contributo (1,5 pontos percentuais) para a variação homóloga total, traduzindo uma aceleração de 2,7 pontos percentuais face ao segundo trimestre.O instituto estatístico realça o desempenho das “atividades de aluguer” e das “agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades relacionadas”, com variações homólogas de 16,1% e 11,7%, respetivamente (-7,1% e 23,6% no trimestre anterior).A secção dos “transportes e armazenagem” foi a única a registar uma variação homóloga negativa, fixando-se em -0,4% (1,2% no segundo trimestre) e contribuindo em -0,1 pontos percentuais para a formação da variação homóloga do IPPS total.“Nesta secção, são de realçar as variações homólogas negativas nos ‘transportes aéreos’, com -2,5% (-9,8 pontos percentuais que no trimestre precedente) e na ‘armazenagem e atividades auxiliares dos transportes’, com -4,3% (-4,4% nos dois trimestres anteriores)”, detalha o INE.O IPPS é um indicador trimestral de conjuntura que fornece informação sobre a evolução de preços de produção, ao nível nacional, de um conjunto de atividades no domínio dos serviços. .Produção nos serviços avança em agosto na zona euro e UE\n\n