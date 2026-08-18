Preços na produção industrial aumentam 5,8% em julho

O Índice de Preços na Produção industrial (IPPI) aumentou 5,8% em julho, em termos homólogos, acelerando 0,7 pontos percentuais face ao mês anterior, divulgou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, esta evolução foi determinada principalmente pelos agrupamentos “energia” e “bens intermédios”, que contribuíram, respetivamente, com 2,6 e 2,3 pontos percentuais para a variação total do índice (2,1 e 2,2 pontos percentuais no mês anterior), associados a taxas de variação homóloga de 15,8% e 6,5% (12,7% e 6,3% em junho).

“No agrupamento ‘energia’, o aumento continuou a refletir, em particular, a subida dos preços dos produtos petrolíferos, embora no último mês o preço da eletricidade tenha apresentado uma aceleração expressiva da taxa face a junho”, detalha.

Em julho, os agrupamentos “bens de consumo” e “bens de investimento” também registaram contributos positivos, de 0,6 e 0,3 pontos percentuais, respetivamente (0,5 e 0,3 pontos percentuais no mês anterior), correspondentes a crescimentos homólogos de 1,8% e 2,3% (1,4% e 2,2% em junho).

Já a variação mensal do IPPI fixou-se em 0,8% (0,1% em julho de 2025), tendo este aumento resultado essencialmente do agrupamento “energia”, que contribuiu com 0,8 pontos percentuais para a variação do índice agregado, na sequência de um crescimento de 4,4% (1,6% em julho de 2025).

“Esta evolução foi determinada, em larga medida, pelo aumento do preço de produção de eletricidade”, explica o INE, acrescentando que os restantes agrupamentos apresentaram “contributos residuais para a variação do índice total”, refere.