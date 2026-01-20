Preços na produção industrial caem 2,6% em 2025

Os preços na produção industrial registaram uma queda média anual de 2,6% em 2025, informou esta terça-feira, 20, o Instituto Nacional de Estatística (INE), invertendo a ligeira subida de 0,3% verificada no ano anterior. O recuo afetou tanto o mercado interno (-2,5%) como o externo (-2,9%).Excluindo o setor da energia, o índice total apresentou uma variação média de -2,3% em 2025, depois de se ter mantido praticamente estável em 2024.Em termos homólogos, dezembro de 2025 trouxe uma nova descida de 3,2% nos preços industriais (menos acentuada do que os -3,4% de novembro). O INE atribui sobretudo esta evolução à redução dos preços da energia, mas também aos bens intermédios e de consumo. Os contributos para a variação anual foram de -1,5 pontos percentuais para a energia, -1,1 pp para bens intermédios e -0,8 pp para bens de consumo — reflexo das quedas de preços desses agrupamentos de 8,4%, 3,3% e 2,5%, respetivamente.Contrariamente à tendência geral, os bens de investimento registaram uma subida homóloga de 1,7% em dezembro, contribuindo com 0,2 pontos percentuais para a variação agregada, ainda que a aceleração tenha abrandado face a novembro.No quarto trimestre de 2025, os preços industriais recuaram 3,1% — uma desaceleração de 0,8 pontos percentuais face ao trimestre anterior. Nesse período, bens intermédios, energia e bens de consumo diminuíram 3,7%, 7,0% e 2,7%, respetivamente, contribuindo coletivamente com -3,4 pp para a evolução do índice, enquanto os bens de investimento subiram 2,1% (contributo de +0,3 pp).Na comparação mensal, dezembro de 2025 face a novembro registou uma variação positiva de 0,4% nos preços industriais. O INE indica que essa subida foi impulsionada sobretudo por energia (contributo de 0,3 pp) e, em menor grau, por bens intermédios e de consumo (0,1 pp cada), com variações mensais de 1,6%, 0,2% e 0,2%. Os bens de investimento exerceram um efeito contrário, com uma queda mensal de 0,4% e um contributo de -0,1 pp para o índice total..Portugal regista segunda maior queda dos preços na produção industrial em novembro na UE\n\n