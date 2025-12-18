Preços na produção industrial caíram 3,3% em novembro

O Índice de Preços na Produção Industrial apresentou uma quebra de 3,3% em novembro face ao mesmo mês de 2024, impulsionada pelas reduções de preços da energia, bens intermédios e bens de consumo, divulgou esta quinta-feira (18 de novembro) o Instituto Nacional de Estatística (INE). A descida do preço da eletricidade foi o fator que mais influenciou a evolução do índice."Os Preços na Produção Industrial registaram, em novembro, um decréscimo homólogo de 3,3%, mais acentuado em 0,5 pp [pontos percentuais] do que o observado no mês anterior", diz o INE. A "contração foi determinada pela Energia, Bens Intermédios e Bens de Consumo, com contributos de -1,6 pp, -1,2 pp e -0,9 pp (-0,5 pp, -1,5 pp e -1,1 pp em outubro), reflexo das diminuições dos preços de 9,4%, 3,4% e 2,5%, respetivamente", explica o instituto.Os bens de investimento "contrariaram a tendência de queda dos preços", registando um aumento de 2,5% em novembro.A variação mensal foi de -0,1% em novembro. A variação negativa deveu-se ao agrupamento energia, que contribuiu com -0,3 pp para o total. Os agrupamentos bens de investimento e bens intermédios apresentaram contributos positivos de 0,1 pp para a variação total do índice. Já os bens de consumo tiveram um contributo nulo..Incumprimentos em pagamentos \nduplicam por salários em atraso.Crédito garantido por penhor cresce à boleia da valorização do ouro\n