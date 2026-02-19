Preços na produção industrial descem 2,1% em janeiro

O índice de preços na produção industrial (IPPI) desceu 2,1% em janeiro, face ao mesmo mês de 2025, devido aos bens intermédios, bens de consumo e energia, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta quinta-feira, 19.

A descida homóloga do índice em janeiro foi menos acentuada em 1,2 pontos percentuais (p.p.) do que a observada no mês anterior, salientou o INE.

Esta contração foi determinada pelos bens intermédios, bens de consumo e energia, refletindo diminuições dos preços 0,6 p.p., 0,3 p.p. e 1,5 p.p., respetivamente, o que traduz quedas homólogas 1,6%, 1,0% e 8,4%, respetivamente.

“Esta variação negativa deveu-se ao agrupamento energia, que apresentou um contributo de -0,5 p.p., associado a uma redução mensal de 3,2%, anulando os contributos positivos dos restantes agrupamentos”, realçou a entidade.

Os bens de investimento continuam a contrariar a tendência de descida dos preços, apresentando um aumento homólogo de 1,8%.

Em termos de variação mensal, os preços na produção industrial diminuíram 0,1% em janeiro.

Esta variação negativa deveu-se ao agrupamento energia, que apresentou um contributo negativo de 0,5 p.p., uma redução mensal de 3,2%, o que acabou por anular os contributos positivos dos restantes agrupamentos.

Neste sentido, os bens de consumo e bens intermédios registaram resultados positivos de 0,2 p.p., com um crescimento mensal de 0,5% e 0,7%, respetivamente.

Os bens de investimentos apresentaram um contributo nulo.