Preços na produção industrial descem 3,5% em fevereiro

O índice de preços na produção industrial (IPPI) caiu 3,5% em fevereiro, face ao mesmo mês de 2025, devido à redução dos preços da energia, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta quarta-feira, 18.

Esta contração é explicada sobretudo pelo agrupamento de energia, com uma redução homóloga de 18,8% e um contributo de -3,3 pontos percentuais (p.p.) (-8,3% e -1,4 p.p. no mês anterior).

Os agrupamentos dos bens intermédios e bens de consumo também apresentaram variações negativas em fevereiro (-0,8% e -0,5%, respetivamente).

No seu conjunto contribuíram com -0,5 p.p. no mês em análise, contra os -0,9 p.p. de janeiro.

Os bens de investimento continuaram a contrariar a tendência de descida dos preços, apresentando um aumento homólogo de 1,6% em fevereiro, menos 0,1 p.p. do que no mês anterior, contribuindo com 0,2 p.p. para a variação do índice agregado.

Em termos de variação mensal, verifica-se uma descida homóloga do índice em fevereiro, situando-se em 1,1%, invertendo a taxa positiva de 0,3% registada em fevereiro de 2025, salientou o INE.

Esta variação negativa deveu-se essencialmente ao agrupamento energia, que apresentou um contributo de -1,5 p.p., associado a uma redução mensal de 9,2%.

Os agrupamentos bens de investimento, bens de consumo e bens intermédios registaram contributos positivos de 0,1 p.p. cada, refletindo crescimentos mensais de 0,6%, 0,4% e 0,4%, respetivamente.