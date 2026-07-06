Preços na produção industrial disparam 5,9% em maio na zona euro

Os preços na produção industrial aumentaram em maio 5,9% na zona euro e 5,7% na União Europeia (UE), face ao mês homólogo, segundo dados hoje divulgados pelo serviço europeu de estatísticas, Eurostat.

Na comparação com abril, o indicador avançou 0,2% em ambas as áreas.

Face a maio de 2025, as maiores subidas dos preços na produção industrial foram registadas na Bulgária (19,3%), Roménia (13,5%) e Lituânia (12,3%), com o Luxemburgo a apresentar o único recuo (-3,2%).

Na comparação com fevereiro, por outro lado, Chipre (3,6%), Irlanda (2,8%) e Países Baixos (1,9%) apresentaram os crescimentos mais importantes, por oposição à Croácia (-2,1%), Hungria (-1,3%) e Itália (-0,5%).

Em Portugal, o indicador avançou 5,5% na variação homóloga e 0,8% em cadeia.