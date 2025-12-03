Preços na produção industrial recuam em outubro na zona euro

Os preços na produção industrial recuaram, em outubro, 0,5% na zona euro e 0,2% na União Europeia (UE), face ao mesmo mês de 2024, divulgou esta quarta-feira, 3, o Eurostat.De acordo com o serviço estatístico europeu, na comparação com setembro, o indicador avançou 0,1% em ambas as zonas.Entre os 27 Estados-membros, os preços na produção industrial tiveram os maiores recuos homólogos no Luxemburgo (-5,6%), na Irlanda (-3,6%) e Áustria (-2,6%), enquanto as principais subidas se registaram na Bulgária (17,6%), Roménia (9,4%) e Suécia (4,9%).Já na comparação em cadeia, com setembro, a Bulgária (4,6%), a Irlanda (1,5%) e a Estónia (1,3%) apresentaram os maiores avanços e a Eslováquia (-1,0%), a Polónia (-0,5%) e a Itália (-0,4%) os principais recuos.Em Portugal o indicador caiu 2,5% na comparação com outubro de 2024 e subiu 0,3% face a setembro. .Preços na produção industrial sobem 0,3% em outubro, apesar de queda homóloga